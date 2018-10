Vodafonedown, problemi sulla rete in Valle d’Aosta e Piemonte

La notizia, come sempre in questi casi, rimbalza sui Social. Dalle prime ore di questa mattina la rete telefonica Vodafone è down, sia per la linea voce che per la connessione internet.

Leggendo i Tweet di molti utenti il problema sembra circoscritto al Nord Italia e in particolare alle Piemonte e Valle d’Aosta e dovrebbe essere iniziato intorno alle 4 del mattino.

Al momento, quindi, in assenza di segnale chi fosse abbonato alla rete Vodafone può solo effettuare chiamate di emergenza.