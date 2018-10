Arco di Augusto, l’obiettivo della Giunta Centoz resta la pedonalizzazione completa

Aosta - A spiegarlo il Sindaco in Consiglio comunale, questo pomeriggio. Nel frattempo c'è però da chiudere la semipedonalizzazione prima del Marché Vert Noël: "È interesse di tutti che i ‘New jersey’ non siano più lì".

Arco di Augusto, l’obiettivo per la Giunta Centoz resta la completa pedonalizzazione. Un passo alla volta, però, cominciando a chiudere di principio il discorso “semipedonale”.

A spiegarlo in Consiglio comunale è il Sindaco di Aosta Fulvio Centoz: “Gli Uffici si sono attivati per verificare una sistemazione dell’area non definitiva – annuncia –, e sappiamo che l’obiettivo finale è quello di arrivare alla pedonalizzazione completa dell’area. Sono state elaborate delle planimetrie con una delimitazione con delle piccole ringhiere di ferro simili a quelle che insistono nella parte terminale di viale Federico Chabod al posto dei ‘New Jersey’”.

Non solo, il progetto fin qui realizzato – si diceva – va chiuso: “L’intenzione dell’amministrazione – prosegue il Sindaco – è quella di acquisire degli arredi, delle ‘sedute’ rettangolari in cemento da posizionare lì e in altre parti di Aosta, abbellendo anche la piazza della Cattedrale e una parte di via Losanna. La soluzione ipotizzata sarà oggetto di un confronto con la Sovrintendenza, siccome lì c’è un monumento, e domani ci sarà una riunione per valutarla.

L’obiettivo, ribatte il Sindaco, è di completare la pedonalizzazione: “Oggi non posso dare delle tempistiche – spiega –, ma è necessario andare verso la completa pedonalizzazione. Ora si dovrà procedere alla sistemazione di una via alternativa sulla quale verrà spostato il traffico, via Monte Emilius, e metterla in sicurezza dal momento che non ha i marciapiedi”.

L’incognita dei tempi, decisivo il Marché Vert Noël

Se sulle tempistiche il Sindaco si tiene piuttosto vago è Étienne Andrione, Lega, a sollecitarlo: “Faccio notare che non si è parlato di tempi. Si è parlato della pedonalizzazione per dieci anni e oggi non si sa come e quando sarà spostato il traffico, non si dice assolutamente niente sui tempi”.

Sindaco che risponde a stretto giro: “A fine novembre parte il Marché Vert Noël ed è nell’interesse di tutti che i ‘New jersey’ non siano più lì. Abbiamo impegnato le risorse per gli acquisti e l’obiettivo è quello di chiudere la semipedonalizzazione con le ringhierine entro la fine dell’anno”.