Snowboard, a Cervinia festeggiano gli azzurri

Valtournenche -Fra gli uomini arriva la prima vittoria in Coppa del mondo per Emanuel Perathoner. Fra le donne terza Michela Moioli.

Cervinia porta fortuna agli azzurri. Dopo il secondo posto di Omar Visintin nella gara di ieri, questa mattina, nel recupero della tappa di Montafon, Emanuel Perathoner conquista la prima vittoria in Coppa del Mondo.

Per Perathoner una finale da incorniciare, giocata con tatticismo sulla parte alta del tracciato per poi scatenarsi in vista del traguardo dove ha battuto sul filo di lana lo statunitense Jake Wedder e il tedesco Martin Noerl (vincitore ieri). Nono Omar Visintin; 25° Michele Godino, 35° Fabio Cordi, 42° Lorenzo Sommariva. 55° Matteo Menconi, 66° Tommaso Leoni (Cse); 78° Lorenzo Catapano (Aosta Snow club).

Fra le donne Michela Moioli riscatta prontamente l’uscita ai quarti e conquista il terzo gradino del podio.

La gara è andata alla Ceca Eva Samkova, seconda la statunitense Lindseu Jacobellis. All’ottavo posto Sofia Belingheri (Cse); 14° Raffaella Brutto (Cse); 19° Francesca Gallina (Cse).