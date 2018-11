Quasi 600 giovani sciatori pronti per il nono “Memorial Fosson”

È da tutti ritenuto l’evento che apre la stagione sciistica giovanile vera e propria, la “Soelden” dello sci dei ragazzi, e lo confermano i numeri: il “Memorial Fosson”, giunto quest’anno alla sua nona edizione, può contare sull’adesione di ben 73 squadre con gli iscritti che dovrebbero arrivare a circa 600.

Il trofeo di sci alpino, che si svolgerà a Pila dall’11 al 13 dicembre, è stato presentato oggi, giovedì 29 novembre, all’Hotel des Etats di Aosta. A fare gli onori di casa, l’assessore allo sport del Comune di Aosta, Carlo Marzi, che sottolinea l’impegno dell’amministrazione: “Quest’anno siamo riusciti a contribuire con 8.000 euro, a fronte dei 7.000 dell’anno scorso, oltre ad aver messo a disposizione il Teatro Giacosa per la cerimonia finale di giovedì 13 ed alcuni premi. Questo perché crediamo nella manifestazione e crediamo nella collaborazione, soprattutto con lo Sci Club Aosta, il più grande d’Italia”. Per Claudio Restano, assessore allo sport e turismo della Regione Autonoma Valle d’Aosta, “è l’evento che dà l’avvio ad una stagione agonistica importantissima, con tre Coppe del Mondo ed un Mondiale Master. Il Fosson entra di diritto tra gli eventi più importanti, quelli che ci aiutano ad attrarre turisti trasmettendo emozioni a giovani e genitori”.

“Per Pila si tratta di un evento che ci permette di rodarci in vista della stagione”, spiega il presidente di Pila spa Davide Vuillermoz. “L’idea è geniale, noi non possiamo che sposare un’idea così. Ora speriamo nelle condizioni meteo”.

Massimo Raffaelli, presidente dello Sci Club Aosta che organizza il trofeo, svela le novità: “Abbiamo concluso un accordo con Salomon, che sarà nostro sponsor per tre anni. Garantirà premi e visibilità, ma soprattutto stiamo ragionando per fare di Pila la località in cui gli atleti verranno a fare i test dei materiali a fine stagione. Ci sarà un montepremi di circa 80.000 euro, tra cui una tuta omologata FIS in esclusiva da parte di Energia Pura per la squadra vincitrice”.

Un pensiero a Pietro Fosson è rivolto da Ottavio Bieller, rappresentante Asiva: “Ho visto crescere Pietro, era uno dei più talentuosi atleti e poteva puntare all’azzurro”.

Gli atleti provengono dagli sci club più importanti d’Italia – Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Alto Adige, Liguria, Emilia-Romagna e Campania – ma anche da Francia, Gran Bretagna e, per la prima volta, Spagna. La formula dell’anno scorso è piaciuta e sarà confermata anche quest’anno: Allievi e Ragazzi si daranno battaglia in uno slalom ed in un gigante (inserito all’interno del circuito “Energiapura Children Series”), più una terza prova che sarà definita in base alle condizioni meteo e di innevamento. Torna anche il parallelo dedicato agli otto migliori atleti di ogni categoria, che correranno mercoledì 12 dicembre alle ore 17 sulla pista Baby Gorraz illuminata appositamente per l’evento. Come sempre, si tratta di un trofeo a squadre, in cui viene premiato l’intero team e non il singolo.

Dopo l’egemonia del Limone, vincitore per sette anni consecutivi, ad aggiudicarsi il pullmino in comodato d’uso gratuito è stato l’anno scorso il Gardena, che dovrà guardarsi, tra gli altri, anche dai bergamaschi del Radici e dai veneti del Drusciè. Quest’anno il pullmino sarà messo a disposizione da Volkswagen Veicoli Commerciali, che entra tra gli sponsor ufficiali della manifestazione per tre anni.

Il “Memorial Fosson” è organizzato dallo Sci Club Aosta, in collaborazione con la rivista Race ski magazine, leader in Italia per quanto riguarda il settore racing. Alcune gare saranno tramesse in live streaming sul sito internet della manifestazione.