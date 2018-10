Vodafonedown, l’azienda si scusa: 30 Giga in regalo per un mese

Aosta - Dopo il "crollo notturno" in Valle e in Piemonte Vodafone corre ai ripari: "abbiamo deciso di attivarti 30 Giga gratis per 1 mese”

Crollo notturno del servizio in Valle d’Aosta e Piemonte, Vodafone dopo il “down” si scusa. E lo fa mandando un sms – per molti ma non per tutti, pare non siano compresi i contratti “business”, o almeno non è stato ancora comunicato – in cui fa ammenda, e lo fa con un’offerta.

“Questa notte – recita il messaggio – si è verificato nella tua zona un incidente tecnico di rara eccezionalità: abbiamo lavorato tutta la notte senza interruzione per ripristinare il servizio e ci siamo finalmente riusciti alle 10.50”.

In seguito, la nota compagnia telefonica aggiunge: “Ci scusiamo profondamente e consapevoli del disagio che ti abbiamo causato abbiamo deciso di attivarti 30 Giga gratis per 1 mese”. Ora non resta che attendere. L’sms di conferma, ad esempio.