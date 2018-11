Marché Vert Noël: l’Adava trova il suo Babbo Natale

Babbo Natale esiste e l’Adava l’ha trovato. E’ quanto annuncia in una nota l’Associazione valdostana degli albergatori e delle imprese turistiche, dopo aver effettuato giovedì scorso il casting per la ricerca del simpatico vecchietto che animerà la casetta posta all’interno del Marché Vert Noël.

A farsi avanti per la selezione sono state una decina di persone.

“La selezione è stata difficile: insieme al direttore Emilio Conte ci siamo trovati di fronte persone che erano tutte perfette per il ruolo.Avremmo voluto sceglierli tutti – afferma Jeannette Bondaz, delegata del comprensorio di Aosta e plaine – chi per la somiglianza fisica, chi perché l’aveva già fatto in diverse occasioni, chi perché attraverso le parole aveva la serenità e la dolcezza propria di questo personaggio”.

Nel periodo di Natale, l’Adava vuole accogliere i più piccoli nella casetta messa a disposizione dalla Chambre Valdôtaine e realizzata nel 2017: saranno due i Babbo Natale che si alterneranno nella casa, Muzio Gerbore e Moreno Golia accompagnati da Laura Simonini.

“Sono volontario al pronto soccorso – spiega Muzio Gerbore di Etroubles – sovente quando indosso la divisa rossa le persone si girano per guardarmi e mi dicono che assomiglio a Babbo Natale. Io sarei felice di poterlo essere per poter stare con i bambini e farli sognare, non c’è nulla di più bello”.

Moreno Golia invece confida: “L’ho sempre fatto per i miei figli, ma ora sono grandi, sarei felice se potessi continuare a farlo e, se Adavaè d’accordo, anche oltre l’orario richiesto”.

L’appuntamento è dunque per tutti sabati e le domeniche a partire dal 24 novembre dalle ore 14 alle 17 fino al 24 dicembre.