I 10 articoli più letti su Aostasera del 2018

Cosa leggono i lettori del nostro quotidiano? E’ la domanda che i giornalisti della nostra redazione e qualche curioso del mestiere si pone pressoché quotidianamente. Chi, come noi, fa questo lavoro sul web ha, infatti, la possibilità di vedere, praticamente in tempo reale, quali contenuti attirano la curiosità delle persone e quali no attraverso il semplice monitoraggio di alcuni strumenti, terzi ed esterni, come Google Analytics.

Dall’analisi dei dati di lettura ecco quindi la classifica dei 10 articoli più letti su Aostasera.it nel corso dei 12 mesi del 2018. Molta attenzione, quasi scontata, hanno ottenuto i grandi drammi che hanno colpito la nostra regione: dall’omicidio-suicidio di Aymavilles, alla morte del tatuatore Enrico Gambini e alla scomparsa prematura di Donatello Trevisan.

I lettori di Aostasera hanno dimostrato anche attenzione alla politica, se non altro nel momento clou delle consultazioni elettorali con il primo posto in classifica conquistato dal nostro speciale sulle regionali con i voti di lista e le preferenze dei singoli candidati che si aggiornavano in tempo reale visualizzato ben 68.663 volte.

Vi sono poi gli incidenti di cronaca di grande impatto scenico come le fiamme alla funivia dei Grands Montets (oltre 43mila visualizzazioni) e l’intercettazione avvenuta sopra la Valle d’Aosta del Boeing 777 dell’Air France da parte degli Eurofigther della difesa aerea nazionale (29.438 letture). Ultimo pezzo della top ten l’arresto, per detenzione di materiale pedopornografico, del maresciallo della Guardia di Finanza.

In generale si tratta di pezzi che, tenuto conto del bacino ridotto dal punto di vista numerico della nostra piccola Valle d’Aosta, fanno registrare numeri davvero importanti se teniamo conto che il più alto in classifica ha raggiunto oltre 68mila letture ovvero molto più della metà dell’intera popolazione neonati inclusi e il più basso in classifica registra 20.815 lettori.

La classifica

1) Elezioni regionali, i voti di lista e le preferenze in tempo reale – 21 maggio 2018 – 68.663 visualizzazioni di pagina

https://www.aostasera.it/notizie/politica/elezioni-regionali-i-voti-di-lista-e-le-preferenze-in-tempo-reale/

2) Dramma ad Aymavilles: 48enne uccide i figli e si toglie la vita – 16 novembre 2018 – 43.030 visualizzazioni di pagina

https://www.aostasera.it/notizie/cronaca/dramma-ad-aymavilles-48enne-uccide-i-figli-e-si-toglie-la-vita/

3) Monte Bianco, funivia dei Grands Montets in fiamme: una delle cabine cade a terra – 11 settembre 2018 – 34.827 visualizzazioni di pagina

https://www.aostasera.it/notizie/cronaca/monte-bianco-funivia-dei-grands-montets-in-fiamme-una-delle-cabine-cade-a-terra/

4) Incidente in Liguria: morto il tatuatore Enrico Gambini – 19 ottobre 2018 – 31.407 visualizzazioni di pagina

https://www.aostasera.it/notizie/cronaca/incidente-in-liguria-morto-il-tatuatore-enrico-gambini/

5) Gli Eurofighter intercettano il jet francese: le foto dei “Top gun” sulla Valle – 20 giugno 2018 29.438 visualizzazioni di pagina

https://www.aostasera.it/notizie/cronaca/gli-eurofighter-intercettano-il-jet-francese-le-foto-dei-top-gun-sulla-valle/

6) Le impressionanti immagini della valanga di ieri sul versante svizzero del Cervino – 5 gennaio 2018 – 26.819 visualizzazioni di pagina

https://www.aostasera.it/notizie/cronaca/le-impressionanti-immagini-della-valanga-di-ieri-sul-versante-svizzero-del-cervino/

7) Alpini in lutto per la morte del maresciallo che amava la divisa, la storia e la musica – 16 agosto 2018 – 26.218 visualizzazioni di pagina

https://www.aostasera.it/notizie/cronaca/alpini-in-lutto-per-la-morte-del-maresciallo-che-amava-la-divisa-la-storia-e-la-musica/

8) Donatello Trevisan morto per un malore nella notte – 20 ottobre 2018 – 22.388 visualizzazioni di pagina

https://www.aostasera.it/notizie/cronaca/donatello-trevisan-morto-per-un-malore-nella-notte/

9) Dramma a Aymavilles, una vicina: “Urla e rumori, pensavo giocassero” – 16 ottobre 2018 – 21.794 visualizzazioni di pagina

https://www.aostasera.it/notizie/cronaca/dramma-a-aymavilles-una-vicina-urla-e-rumori-pensavo-giocassero/

10) Pedopornografia, arrestato maresciallo della Guardia di Finanza – 7 giugno 2018 – 20.815 visualizzazioni di pagina

https://www.aostasera.it/notizie/cronaca/pedopornografia-arrestato-maresciallo-della-guardia-di-finanza/