Aosta, quattro stalli per bus turistici in piazza Mazzini

Aosta - I lavori, terminati da poco, sono stati decisi via ordinanza dal Dirigente alla Polizia Locale Fiore. Serviranno per il carico-scarico dei turisti dopo la semipedonalizzazione dell'Arco di Augusto.

I quattro stalli per bus turistici in piazza Mazzini

“Semipedonalizzazione” dell’Arco di Augusto più l’imminente Marché Vert Noël uguale quattro nuovi parcheggi per bus turistici nella zona est di piazzaMazzini, tra i bagni pubblici e viale Garibaldi.

La decisione non arriva dalla giunta comunale di Aosta ma direttamente via ordinanza firmata dal Dirigente della Polizia Locale Fabio Fiore.

Gli stalli, terminati da poco e che portano via grossomodo una decina di parcheggi “bianchi” liberi, aspettano ora solamente la segnaletica verticale per poter essere immediatamente utilizzati.

Nell’ordinanza si leggono le ragioni, a partire dalla “recente semipedonalizzazione di Piazza Arco di Augusto,” che ha fatto venire meno “ la possibilità di consentire ai bus turistici il carico e lo scarico dei passeggeri in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale”, fino al Marché che “come ogni anno, favorirà la presenza nel centro città di numerosi turisti ed un aumento considerevole, rispetto alla situazione ordinaria, del flusso degli autobus riservati al trasporto privato da noleggio con conducente (bus turistici)”.

“Questi stalli – spiega il comandante Fiore – serviranno per effettuare il carico-scarico dei turisti in modo da farli accedere poi al Centro storico della città, ma anche al Marché Vert Noël. Avendo semipedonalizzato l’Arco, in questo momento, i bus turistici non potevano più fermarsi agilmente per scaricare le persone, e abbiamo individuato quest’area, sulla quale insistevano anche dei posti bus non autorizzati”.

Nel dettaglio l’ordinanza prevede che per tutti i giorni della settimana tranne il martedì, giorno del mercato cittadino, sui quattro stalli riservati gli autobus possano sostare limitatamente per 30 minuti ciascuno, con obbligo di segnalare l’orario di inizio del parcheggio, ad esempio tramite disco orario.