Valentina Gioielli, da oggi il Natale è ancora più “prezioso”

Mancano venti giorni a Natale, uno dei momenti più preziosi dell’anno. E lo sa bene Valentina Gioielli che di “preziosi” se ne intende.

Lo storico negozio di Aosta, infatti, coglie l’occasione per augurare a tutti i suoi clienti le Buone Feste, e di passare un Natale sereno, e lancia l’appuntamento per andare a visitare la nuova sede di via Losanna e lasciarsi affascinare dalla classe e la qualità dei suoi prodotti.

Valentina Gioielli è infatti una gioielleria “a 360 gradi”, perfetta per ogni occasione: dalle più informali – ma pur sempre eleganti –, grazie ad una splendida scelta di gioielli minimali, fino ai grandi appuntamenti durante i quali sfoggiare gioielli importanti.

E quale occasione migliore, con il Natale alle porte, per scoprire l’“Angolo outlet” messo a disposizione da Valentina Gioielli, lo spazio per chi è alla ricerca di un “affare” unico, ma vuole puntare su una qualità altissima a buon prezzo.

Ma soprattutto, l’“Angolo outlet” è uno spazio in cui trovare un prodotto unico e ricercato, come da tradizione per Valentina Gioielli, e non “di massa” e attento alle esigenze di ogni cliente. Fatto, questo, che è il “fiore all’occhiello” di Valentina Gioielli, dove la scelta di un gioiello è seguita, consigliata, con tutto il tempo necessario per far sì che ognuno trovi esattamente il gioiello per sé.

Il Natale è prezioso, e con Valentina Gioielli, oggi, lo è ancora di più.

Valentina Gioielli

Via Losanna, 21

11100 Aosta

Tel: 391 7418431

E-mail: info@valentinagioielli.it

