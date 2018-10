Un nuovo look per la panetteria “Le Coin du pain” di Trione

Locali più moderni e completamente rinnovati per andare incontro alle esigenze dei clienti, sempre più numerosi ed esigenti. La panetteria “Le coin du pain” di Saint-Christophe, fondata e gestita da Christian Trione con la moglie Ernesta ed il figlio Michel, in queste settimane si è rifatta il look ed è ora pronta a riaprire al pubblico.

Per festeggiare la riapertura nella giornata di sabato 27 ottobre, dalle 7.30 alle 19.30, è prevista un’inaugurazione in cui sarà possibile osservare il laboratorio a vista, pensato per regalare la massima trasparenza sull’artigianalità delle lavorazioni.

Oltre ad osservare la cottura della pizza e del pane, i clienti potranno ammirare da vicino come lavora la Maison du Levain, l’apposita macchina che produce il lievito madre naturale, vera anima di tutti gli impasti proposti da “Le Coin du Pain”. Un lievito madre che ha ricevuto vari riconoscimenti internazionali e che, da sabato, con la riapertura della panetteria, si potrà acquistare evitando così la fatica di doverlo continuamente rinfrescare a casa.

La nuova panetteria rappresenta i grandi traguardi raggiunti dall’instancabile Christian Trione che nel luglio scorso, a Brescia, è stato nominato “Ambassadeur du Pain”, con l’impegno di promuovere e salvaguardare il buon pane nel mondo, un titolo unico in Valle d’Aosta e per pochi in Italia, che rappresenta un riconoscimento alla sua carriera. Nel 2019 Trione parteciperà, inoltre, in rappresentanza dell’Italia, al Mondial du Pain.

Con il Natale alle porte Christian Trione e il suo staff si preparano a sfornare i dolci natalizi per eccellenza: oltre al panettone artigianale che ha conquistato per diversi anni il riconoscimento di “Panettone d’autore” al concorso Richemont Club, “Le Coin du Pain” propone ai suoi clienti Genepain, il panettone al genepy nato dalla collaborazione con le Distillerie Saint Roch.

Per info:

Le Coin du Pain

Loc Bret 13b – Saint Christophe

Tel. 0165/542861

Orari

Lunedì – Sabato 6.30-13.00 / 16.00-18.30

Mercoledì pomeriggio e Domenica chiuso