Regalati il lusso del tempo da RB Orologi

Aosta - Rudy Brun offre un servizio di compravendita di orologi di lusso: Rolex, Tag Heuer, Cartier, Zenith, Audemars Piguet sono solo alcuni dei prestigiosi marchi che potrete trovare in Via Aubert 53 ad Aosta.

L’eleganza non è solo questione di indossare abiti firmati o gioielli. Avere al polso un orologio prestigioso è un elemento che contraddistingue ed è sinonimo di grande classe. Per trovare una grande scelta di orologi di lusso a prezzi competitivi, con la certezza di trovare qualità ed affidabilità, RB Orologi rappresenta sicuramente un punto di riferimento per la Valle d’Aosta e non solo.

RB Orologi si trova nella centralissima Via Aubert ad Aosta, al numero 53, in un negozio accogliente e distinto dove sarà possibile trovare l’elemento che più fa per voi e che potrete indossare al polso con eleganza e raffinatezza. I migliori marchi dell’orologeria mondiale sono a vostra disposizione ed alla vostra portata, grazie ad un servizio puntuale di compravendita di orologi di secondo polso che vi porterà a scoprire ed a possedere il modello che avete sempre sognato.

Da RB Orologi potrete far fare una valutazione del vostro orologio e venderlo anche senza obbligo di permuta, oppure potrete trovare un prodotto di lusso di secondo polso ad un prezzo che vi garantirà qualità ed affidabilità. Che si tratti di un acquisto per voi od un regalo di Natale per i vostri cari, Rudy Brun metterà a vostra disposizione la sua competenza e passione per guidarvi in questo mondo prestigioso: Rolex, Tag Heuer, Cartier, Zenith, Audemars Piguet sono solo alcuni dei più grandi marchi dell’orologeria mondiale, e potrete trovarli in Via Aubert. Il periodo natalizio, in particolare, permette a turisti da tutto il mondo di trovare e vendere prodotti di più difficile reperibilità, aumentando ulteriormente la già vasta gamma di orologi a vostra disposizione.

Rudy Brun, il titolare, è riuscito a fare della propria passione il suo lavoro: da oltre trent’anni appassionato di orologeria di lusso, ha da sempre frequentato mostre e fiere, e saprà consigliarvi anche nella scelta di un bene da investimento.

RB Orologi è presente anche su Chrono24, la più grande piattaforma online di acquisto e vendita di orologi di lusso: un grande riconoscimento della dedizione e dell’affidabilità del negozio.

Per informazioni

RB Orologi di Rudy Brun

Via E. Aubert 53, Aosta

Telefono: 0165 548094

Orari: dal lunedì al sabato 9-12 e 15-19. Chiuso il lunedì mattina. A dicembre aperto anche la domenica pomeriggio.

Email: rborologi.ao@gmail.com

Visita il sito internet (in costruzione)