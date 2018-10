Montedil House, quando la parola d’ordine è “qualità”

“Per noi costriuire è naturale”. Nel motto della Montedil House, impresa valdostana specializzata nella bioedilizia e nelle strutture in legno, sono racchiusi i due elementi alla base della filosofia aziendale. La naturalezza nel costruire che deriva, da un canto, da un’esperienza ventennale dei fondatori e, dall’altro, dal puntare su materiali e forme prevalentemente tradizionali. Un abbinamento da mettere a frutto in un campo innovativo delle costruzioni.

Montedil House propone, in particolare, chalet per aree benessere, dépendance alberghiere, verande relax, clubhouse ed altri ambienti del genere, particolarmente idonei per aree verdi e per il relax. Strutture che, peraltro, trattandosi di soluzioni preassemblate, non solo possono essere realizzate rapidamente, ma presentano molteplici opzioni di personalizzazione, sia in fatto di gusti del cliente, sia riguardo la collocazione.

Una costruzione in bioedilizia permette infatti un ampio margine di scelte. A seconda della vallata, o della volontà del committente, si può lavorare sull’antichizzazione, attraverso il rivestimento, per rendere l’aspetto maggiormente classico, oppure privilegiare un “look” moderno. Un’idea può essere ricavata recandosi all’area sportiva di Etroubles, dove l’impresa ha installato uno chalet. Una costruzione firmata Montedil House, che restituisce tutta la cura e la competenza di cui l’impresa è portatrice.

Altri esempi si possono poi notare in varie manifestazioni di settore (l’azienda è un ospite abituale di “Maison & Loisir”, per esempio) e un’altra occasione di toccare con mano lo stile dell’impresa sarà rappresentata dal “Marché Vert Noël”, i mercatini di Natale di Aosta, che apriranno i battenti il prossimo novembre. Nel sontuoso contesto del teatro Romano, la ditta realizzerà gli chalets che ospiteranno le hostess deputate all’accoglienza e le rievocazioni di arti e mestieri tradizionali. Un appuntamento in cui si potrà vedere, una volta di più, che per Montedil House la parola d’ordine è qualità.

Per informazioni:

Montedil House

Aosta

Tel. 327.0599986

E-mail

Sito web

Profilo Facebook