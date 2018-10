Conto alla rovescia verso l’inaugurazione di “La Maison du Chasseur”

Saint-Christophe - Il nuovo negozio dedicato a caccia e pesca, in località Grand-Chemin a Saint-Christophe, aprirà i battenti il 20 ottobre. Duecentocinquanta metri di esposizione ed un ampio caveau. Competenza ed esperienza per soddisfare ogni richiesta.

Duecentocinquanta metri di esposizione ed un ampio caveau. Il sogno di tutti coloro che praticano caccia e pesca prende forma a Saint-Christophe, in località Grand-Chemin, dove sta per essere inaugurato “La Maison du Chasseur”, il nuovo negozio interamente dedicato alle discipline outdoor che tanti appassionati vantano anche in Valle d’Aosta. L’appuntamento è per sabato 20 ottobre prossimo, quando i battenti apriranno alle 14 e, fino alle 20, i clienti di sempre e i nuovi amici saranno i benvenuti.

Fabrizio Pettorali, colui che ascolterà ed esaudirà le vostre richieste dietro al banco arriva da otto anni di esperienza in un’attività del centro di Aosta, legata ad un nome più che storico del campo. Una competenza sufficiente sia a soddisfare le richieste della clientela, anche quella più esigente, sia a fare dell’appuntamento del 20 ottobre un momento appassionante per i cacciatori e pescatori che interverranno.

Così, tutti coloro che, nel pomeriggio inaugurale, effettueranno almeno 100 euro di spesa potranno concorrere ad aggiudicarsi, per estrazione, tre premi di assoluto livello: un binocolo Swarovski CL Companion 8×30, un paio di scarponi Crispi e uno zaino Riserva. Sono marchi che non hanno bisogno di presentazioni per chi conosce caccia e pesca, che danno l’idea di come “La Maison du Chasseur” abbia scelto nomi di primo piano.

In fatto di abbigliamento, accessori, armi, munizioni ed elementi per la ricarica, il nuovo negozio di Saint-Christophe ha voluto il meglio ed è lieto di offrirlo ai clienti rappresentando anche un punto di riferimento per alcune marche. “La Maison du Chasseur” è infatti “Orange point” Crispi, “Shopping Shop” Swarovski e “Riserva Point” per la Valle d’Aosta. Insomma, se caccia e pesca sono legate anche ad una crescente specializzazione dei materiali, in località Grand Chemin troverete di che rendere memorabili le vostre battute.



Per informazioni:

La Maison du Chasseur

Località Grand Chemin, 30

Saint-Christophe

Tel. 0165 41418

E-mail

Sito web

Profilo Facebook