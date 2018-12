Alla scoperta dei Modon d’Or 2018, prossimo appuntamento  il 29 dicembre a Cogne 

Ambasciatrice della Valle d’Aosta in giro per il mondo. La Fontina Dop, il prodotto più esportato della nostra regione, è uno dei formaggi più antichi della tradizione casearia italiana. Prodotta secondo gesti e consuetudini plurisecolari, primo fra tutti l’utilizzo del latte crudo ed intero di una sola mungitura. Un simbolo di autenticità a cui ogni anno l’Assessorato regionale all’Agricoltura dedica un concorso, per riconoscere e valorizzare il lavoro dei custodi di questa antica tradizione.

Le tre vincitrici dell’edizione 2018 del Modon d’Or – Concorso nazionale Fontina d’Alpage 2018 sono state svelate il 24 novembre, nella magica cornice del Castello Sarriod de La Tour di Saint-Pierre. Per tutto il mese di dicembre saranno protagoniste, assieme alle sette Medailles d’Or di eventi collaterali di promozione.

Nei giorni scorsi turisti e residenti hanno potuto degustare le dieci forme vincitrici in occasione del Marché Vert Noel, dove è ora possibile acquistarle. Le Fontine sono anche in vendita presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa.

Per chi si è perso l’appuntamento con il Mercatino di Natale di Aosta, la prossima iniziativa per esser accompagnati nella degustazione dei Modon d’Or 2018 è a Cogne sabato 29 dicembre.

Alle ore 20.30 alla Maison de la Grivola, nella serata dedicata alla presentazione delle novità della 22^ edizione del Gran Paradiso Film Festival, al termine della proiezione del film vincitore del 21° Trofeo Stambecco d’oro ci sarà la presentazione e degustazione delle Fontine vincitrici del Concorso Nazionale Fontina d’Alpage 2018. L’iniziativa è a cura dell’Assessorato regionale all’Agricoltura e di Fondation Grand Paradis.

Chi sono i vincitori del Modon d’Or 2018

Sono di Abram Carla Maria, dell’Alpeggio Boregne di Arvier, Brédy Francesco, dell’Alpeggio Pleytau di Ollomont e La Vignettaz di Chabloz Fulvio & C. s.s., Alpeggio Plan de l’Eyve di Gressan, i Modon d’Or 2018.

Le Medailles d’Or, assegnate ad altre sette migliori Fontine d’alpeggio, prodotte durante il mese di luglio 2018 sono di: Chenal Fabrizio Ernesto, Alpeggio Berio Blanc (La Thuile), Dalbard Fabio, Alpeggio Chamolé (Charvensod), l’Aurore soc. agr. semp di Joux Laurent e Giorgio, Alpeggio La Roè (Aymavilles), Le Foyer des Reines s.s. agr., Alpeggio Champillon (Doues), Montrosset Elio, Alpeggio Djouan (Valsavarenche), Soc. Agr. Famiglia Abram s.s., Alpeggio Les Cretes (Ollomont), Soc. Agr. Passion de Reines s.s. di Crétier Aurelio, Alpeggio By La Commune (Ollomont).

Per informazioni:

Assessorato regionale all’Agricoltura

Località Grande Charrière, 66

11020 Saint-Christophe

www.regione.vda.it/agricoltura/manifestazioni

@promoagrivda

