A Natale regala bellezza, scegli Clé.

Aosta - Da oggi un Natale di bellezza, salute e benessere non è più un desiderio ma una realtà grazie a Clé, in viale Conte Crotti ad Aosta, che è molto più di una profumeria.

Chi non sogna un Natale fatto di bellezza, salute e benessere? Da oggi non è più un desiderio ma una realtà, grazie a Clé, in viale Conte Crotti ad Aosta, che è molto più di una profumeria.

Sono infatti tre le “anime” di Clé, tutte nate per offrire ai propri clienti il massimo del comfort e della qualità, grazie a prodotti e trattamenti delle migliori marche al mondo. A partire da quella “classica”, dalla profumeria che ha aperto le sue porte nel 2010 grazie alla passione delle sue proprietarie per il mondo delle fragranze e, in particolare, per la profumeria artistica, quel settore di nicchia che si distingue per qualità ed originalità.

Un’offerta preziosa di prodotti rari di profumeria di alta qualità basata su un’idea semplice di lusso: il piacere di offrirsi il bello nella vita quotidiana. E per rendere ancora più speciale il Natale, Clé prepara qualcosa che fa bene anche allo spirito come l’angolo di dolci di Natale, prodotti ricercati che puntano sulla qualità e abbracciano gustose specialità provenienti da tutto il mondo.

La seconda “anima” della profumeria è invece Clé Accessori, grazie al quale scegliere, per Natale, idee regalo raffinate e speciali come borse, sciarpe o ancora cappelli e bijoux, per rendere uniche le Festività in arrivo.

Un viaggio nella bellezza che non può mai essere separata dalla salute, e Clé lo sa benissimo. Ecco perché, per il proprio benessere, è possibile scegliere i servizi di Clé Beauté, partire dai trattamenti deluxe come l’“Adesive touch” per viso o per seno, trattamentio ad azione immediata, per una bellezza non solo esteriore.

O ancora “L’Albero della Vita”, il rituale – che parte dall’aromaterapia per concludersi sorseggiando la tisana 10 Herbs Mei Spa – e che stimola i meridiani energetici, aiutando il flusso a ritrovare la sua forza originaria.

Ma Clé pensa a tutti, grazie ai trattamenti “classic”, come “Rosemei”, “Adesive touch contorno occhi”, Detossinante e “Trattamento Coccola”; o i trattamenti “superior” come quello dedicato al viso “Fiordipelle”, quello Rigenerante alla vite rossa e burro di karité o ancora il trattamento “Anti-macchia” ricavato dalle mandorle.

Una proposta che non si ferma qui, anche grazie ai trattamenti “Exclusive” e alla grande sorpresa che Clé ha preparato per le Feste: lo Special Christmas con le offerte Merry Christmas (epilazione ciglia con filo, manicure con smalto e brillantino ciglia a soli 40 euro) e Happy New Year (trattamento viso flash, make up da sera e brillantino ciglia a solamente 70 euro).

A Natale regala bellezza, scegli Clé.



Per informazioni

Clé

Viale Conte Crotti, 48

11100 Aosta

Tel: 0165 554388

Mail: cleaosta@libero.it

Visita la pagina Facebook