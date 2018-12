Aosta, prorogata la pista di pattinaggio in piazza Chanoux fino al 6 gennaio

La patinoire in piazza Chanoux

Spostata la festa di Capodanno in piazza Roncas, nel “salotto buono” della città sarà prorogata la pista di pattinaggio su ghiaccio – che avrebbe dovuto chiudere i battenti il 26 dicembre – fino all’Epifania.

Il gestore si era già reso disponibile a tenere aperta la struttura fino al 6 gennaio, e l’ufficialità è arrivata oggi in Consiglio comunale ad Aosta in risposta a tre mozioni in fila di Andrione (Lega), Caminiti (Misto di maggioranza) e Lamastra (Misto di minoranza).

La Vicesindaca Antonella Marcoz, infatti ha spiegato in aula che “Inizialmente si era stabilito di togliere la pista pattinaggio il 26 dicembre perché con il classico Capodanno in piazza Chanoux ci sarebbero stati problemi di spazi e di sicurezza. Accogliamo con piacere la proposta di prorogarla fino al 6 gennaio e per questo, dopo diversi incontri con il consigliere Caminiti, abbiamo pensato di ‘delocalizzare’ il Capodanno nella piazza Roncas riqualificata”.

Il Marché Vert Noël in numeri

Lo scorso Consiglio Étienne Andrione chiedeva lumi sui numeri degli accessi al Marché Vert Noël, numeri che due settimane fa latitavano e che ora vengono resi pubblici in aula.

“Oggi abbiamo dei dati – spiega la Vicesindaca – perché la Sovrintendenza ha accolto la proposta di TurismOk, che ha messo in piedi un programma per rilevare le presenze all’interno del mercatino. Il sistema, che ‘aggancia’ i cellulari, ha contato dal 21 novembre all’11 dicembre oltre 25mila accessi, che stimiamo, visti magari alcuni cellulari ‘sfuggiti’, in circa 30mila totali”.