Valtournenche -Una cinquantina di metri quadri di lamiere e travetti si sono sollevate e sono cadute in strada. Necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per ripristinare la situazione.Nessuna persona coinvolta.

Il forte vento che soffia in queste ore in Valle d’Aosta, in particolare in alta quota, nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 5 gennaio, ha scoperchiato una parte del tetto del Petit Palais, un albergo nel centro di Breuil-Cervinia.

Una cinquantina di metri quadri di lamiere e travetti si sono sollevate ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per mettere la situazione in sicurezza. Alcune lamiere divelte sono state sbalzate per strada. Nessuna persona è stata coinvolta.