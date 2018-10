Montjovet - Il traffico è deviato sull’Autostrada A5. "Le squadre e i tecnici Anas sono incessantemente al lavoro su tutta la rete stradale di competenza per garantire la transitabilità e la sicurezza".

La strada statale 26 è temporaneamente chiusa in località Montjovet a causa della caduta di massi sulla sede stradale, provocata dal maltempo e avvenuta intorno alle 17 di oggi.

