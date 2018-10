Incidente mortale sull’A5, la vittima è un 64enne di Sarre

È un 64enne residente a Sarre, di cui non sono ancora state rese note le generalità, la vittima di un incidente stradale verificatosi attorno alle 12 di oggi, venerdì 26 ottobre, sull’autostrada A5, all’altezza dello svincolo per Ivrea. L’uomo era alla guida di una Fiat Panda che viaggiava sulla corsia in direzione della Valle. Per cause in via di accertamento, la vettura è finita fuori strada, arrestandosi proprio nel prato accanto all’uscita autostradale.

Il sinistro è stato fatale per il conducente: gli uomini di 118 e Croce Rossa hanno tentato di soccorrerlo, ma ogni intervento è stato vano. Sul posto, anche i Vigili del fuoco, gli ausiliari dell’Ativa e la Polizia stradale, impegnata nella ricostruzione della dinamica. A quanto accertato sinora, l’incidente non avrebbe coinvolto altri veicoli.