Gignod, a fuoco “l’isola rifiuti” di Variney

Un atto vandalico o il gesto di uno sprovveduto? Martedì 1 gennaio intorno a mezzogiorno un incendio è scoppiato nel centro raccolta rifiuti di Variney.

Come racconta il sindaco Gabriella Farcoz, in un post su Facebook, “qualcuno, senza usare il cervello, ammesso che ne sia dotato, ha pensato di buttare, suppongo, della cenere nei contenitori del cartone, provocando un incendio che si è espanso bruciando anche la struttura in legno in cui erano collocati tali cassonetti”.

Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno estinto il rogo. L’area rimane per il momento chiusa per consentire l’abbattimento dello casetta e ripristinare il centro di conferimento rifiuti.

Sui social la prima cittadina esprime la sua amarezza “e quella di tutti i nostri concittadini diligenti e rispettosi dell’ambiente (e per fortuna sono tanti), per gli atti vandalici che di recente accadono in quel luogo e anche nel parcheggio di Petit Quart. Automobili rigate, rifiuti gettati con forza nei prati sottostanti, e ieri anche l’incendio ai cassonetti”.

Il sindaco annuncia, quindi, di aver inviato in Procura il verbale dei Vigili del fuoco. Domani verranno invece visionate le telecamere di videosorveglianza per capire se è possibile risalire all’autore del gesto.

“Purtroppo il nostro impegno può solo limitarsi a creare le condizioni per dare dignità al nostro Comune, l’ordinaria amministrazione, portare avanti progetti per opere pubbliche, creare le condizioni per cercare di migliorare i servizi, dare tranquillità e cercare di garantire la sicurezza a tutti, incentivare la cultura, il decoro urbano – si sfoga anche Gabriella Farcoz – ma non possiamo cambiare le teste di chi ha solo voglia di fare dispetti, di creare disagio, agendo incivilmente e irresponsabilmente. Per fortuna sono pochissime le persone malintenzionate, ma è sufficiente un gesto come quello di ieri, per arrecare danni, morali ed economici alla collettività”.

In attesa della riattivazione dell'”isola” di Variney, i cittadini del paese possono conferire i rifiuti a Petit_Quart, vicino al caseificio Duclos.