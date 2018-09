Studio Chiropratica C1, per un modo diverso di pensare alla salute

Si scrive Chiropratica, si legge insieme di scienza, arte e filosofia, basata sulla stimolazione della capacità innata del corpo di auto-guarirsi. La differenza con la medicina tradizionale è nel fatto che quest’ultima si concentra sull’anestetizzazione del sintomo, mentre nella disciplina nata negli Stati Uniti nel 1895, rientrante tra le arti mediche, l’approccio è globale e riguarda le persone, la vita e il modo di affrontarla. In Italia è riconosciuta come professione sanitaria primaria dal 2007, al pari di medicina ed odontoiatria, e in Valle d’Aosta è attivo da 25 anni uno studio che rappresenta lo stato dell’arte in questa professione.

Parliamo di Chiropratica C1, in cui operano Eddy, Coralie e Jennissa Pellissier, nelle sedi di Aosta e Morgex (che si affiancano a quelle in cui i tre professionisti sono disponibili in Liguria e Piemonte). Ognuno dei tre ha svolto cinque anni di studi universitari a tempo pieno, con successivi corsi di aggiornamento costanti e frequenti, per restare al top delle conoscenze ed essere in grado di valutare lo stato delle persone che si rivolgono a loro, definendo il programma di sessioni utile a lavorare sul problema manifestato (oppure, qualora il problema non sia di loro competenza, indicando il professionista medico più utile).

I professionisti dello studio sono inoltre specializzati in chiropratica sportiva, pediatrica e veterinaria, potendo quindi mettere a frutto a 360° le loro competenze. Vi è infatti la convinzione che la chiropratica sia legata, in particolare, a mal di schiena, di testa, ernie o sciatalgie, ma è una convinzione errata. La disciplina è in grado di occuparsi di tutta la salute del paziente e, per limitarsi ad un esempio, il momento che stiamo vivendo, quello del ritorno a scuola, porta naturalmente ad occuparsi della salute dei nostri figli. Visto il peso degli zaini e il cambiamento di stile di vita, la necessità di prevenire le scoliosi e le asimmetrie posturali che ne possono derivare può essere un argomento adeguato per un consulto con un chiropratico.

Il trattamento, che vede una componente significativa nella responsabilizzazione delle persone all’attenzione alla salute globale (attraverso la corretta alimentazione, il movimento, il riposo e la regolarità dei controlli), agisce tramite aggiustamenti vertebrali specifici tali da far risvegliare nell’organismo il suo potenziale vitale di auto-guarigione. I chiropratici usano le mani e l’arte appresa, permettendo all’intelligenza innata di agire nel corpo (attraverso la miglior interazione dei sistemi nervoso e muscolo-scheletrico) e rilasciare impulsi nervosi capaci di riorganizzare le funzioni vitali corporee in modo naturale.

Alla luce di tutto ciò, perché attendere che sia il corpo a chiedere aiuto, manifestando sintomi e malanni? Imparare a rispettare ed ascoltare il fisico (anche perché l’assenza di dolori non significa necessariamente essere in salute) è importante e programmare un appuntamento con uno dei professionisti dello studio Chiropratica C1 può essere un ottimo punto di partenza di un percorso in grado di offrire solo benefici alla nostra condizione.



Per informazioni:

Chiropratica C1



Ruelle Laurent Revel, 2

Morgex

Regione Borgnalle, 10/L

Aosta

Tel.: 329 760 61 56 – 329 760 61 57

Sito web

Profilo Facebook