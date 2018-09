Baguette e Bollicine, il tempio del panino nel cuore di Aosta

Il panino è un’arte. Alberto Vescovo, imprenditore canavesano, lo sa bene. Lo ha imparato inseguendo un sogno, quello di lavorare nella ristorazione, come hanno fatto da sempre i suoi genitori, proponendo dei sandwich speciali. Quel desiderio oggi si avvera, ad Aosta. Si chiama “Baguette e Bollicine”, paninoteca inaugurata di recente in avenue Conseil des Commis, ad Aosta.

L’altra cosa che Alberto ha appreso, e che nel nuovo locale è divenuta regola, è che per un prodotto speciale ci vogliono ingredienti altrettanto ricercati e particolari. Spazio, quindi, a quattro tipi diversi di pane (focaccia e baguette tradizionali, assieme a baguette di riso venere e “schiaccia” di tipo toscana, anche a base di farine biologiche e procurati “a km 0”) e alle eccellenze alimentari che il resto del mondo invidia all’Italia.

Parliamo, perché gli esempi in questo caso contano eccome, della mortadella di Bologna, della coppa di Parma, della gorgonzola dolce e del salame di Felino, ma anche della prestigiosa tradizione di salumi o casearia della nostra regione, con il boudin, il prosciutto e il lardo di Bosses, la Fontina e il Bleu d’Aoste in prima fila. Prodotti che non hanno bisogno di presentazioni, in grado di fondersi a pane ed altre farciture in una vera e propria esplosione di gusto.

Peraltro, la carta dei sandwich tributa un omaggio alla Valle e alla terra di provenienza del titolare. Da “Baguette e Bollicine” potrete così ordinare il Monte Rosa, La Grivola, il Sirio e tanti altri. La seconda parte dell’insegna, poi, ci ricorda come mangiare bene non possa allontanarsi da bere bene. Un principio soddisfatto attraverso una selezione di birre artigianali, indicate soprattutto per pranzo, e di pregevoli bollicine italiane, per l’aperitivo serale, sempre accompagnato da panini o da stuzzichini.

Insomma, se Alberto ha avverato il suo sogno con l’attività appena aperta a pochi passi da piazza Chanoux, state certi che i panini di “Baguette e Bollicine” non mancheranno di regalarne anche a voi.



Per informazioni:

Baguette e Bollicine

Avenue Conseil des Commis, 4

Aosta

Aperto dal lunedì al sabato, dalle 11 alle 15.30 e dalle 17.30 alle 20.30.

Profilo Facebook

Profilo Instagram