AostaSera racconta il Tor des Géants in diretta su Radio Proposta in Blu

Una piccola rappresentanza di AostaSera sarà al via del Tor des Géants, tra poche ore, da Place Brocherel, nel centro di Courmayeur. No, non faremo la stessa fatica dei Giganti ma cercheremo come d’abitudine di farvi toccare con mano la loro fatica, metro dopo metro, colle dopo colle, rifugio dopo rifugio, aggiornandovi praticamente in tempo reale sull’andamento della gara, in testa, e sulle incredibili storie di chi invece ha come unico obiettivo quello di tagliare il traguardo, con articoli, video e gallerie fotografiche.

Anzi, quest’anno cercheremo di superarci, sdoppiandoci in “stereo”, grazie alla preziosa collaborazione con Radio Proposta in Blu. Tutti i giorni, infatti, i nostri giornalisti Massimiliano Riccio e Orlando Bonserio presteranno la loro voce per raccontare l’endurance trail più duro del mondo, con interviste, approfondimenti e collegamenti in diretta.

Alla partenza l’appuntamento è fissato per domenica 9 settembre 2018, dalle alle 10.30 fino allo start della corsa. Nel pomeriggio, collegamento per aggiornamenti alle 15 e alle 18.30.

Lunedì 10 e martedì 11 gli aggiornamenti saranno invece quattro: alle 9, alle 12.30, alle 15 e alle 18.30.

Mercoledì 12 giornata pienissima con tutti gli arrivi previsti fin dalla prima mattina, e poi i collegamenti ai soliti orari (9-12.30-15-18.30).

Giovedì e venerdì, invece, si torna al doppio appuntamento, alle 12.30 e alle 18.30.