Ristorante con pizza Le Terrazze, ad Ollomont si respira tutto il piacere delle eccellenze in tavola

Solo prodotti, e produttori, attentamente selezionati, una carta dei vini d’eccellenza – da quelli valdostani, ai migliori rossi italiani, fino alle “bollicine” della qualità migliore – ed un luogo nel quale mangiare bene, riposarsi, e godere di un panorama senza eguali.

Tutto questo e molto di più, è il Ristorante con pizza Le Terrazze di Ollomont, il luogo in cui la qualità del cibo si sposa alla perfezione con un ambiente curato e accogliente, immerso nello splendido comune che svetta sulla Valpelline, gestito dall’impresa sociale lombarda Pro Domo.

Non lontano da Aosta, a “Le Terrazze” si può trovare un mondo di gusti e di sapori, a partire dalle pizze – che nascono dalla collaborazione con il produttore di alta qualità “Fiamma Scarlatta”, maestro nelle ricette del piatto italiano più famoso –, le cui farciture sono impreziosite dagli ingredienti scelti tra i migliori produttori artigianali delle eccellenze d’Italia, come i pomodorini pugliesi, che arrivano diretti da un’antica masseria, o la mozzarella di bufala dop campana.

Al Ristorante con pizza Le Terrazze, passa anche la Storia. La vicina via Francigena, infatti, ha ispirato il locale che propone un’esclusiva Carta dei Vini Francigeni che – esattamente come il “cammino” dei pellegrini – attraversa l’Italia dalla Valle d’Aosta alla Puglia, passando per il Lazio, all’insegna dei migliori prodotti della viticoltura italiana.

Ma Le Terrazze non è solamente ottimo cibo e grandi vini, è anche un’offerta pensata a 360 gradi per il cliente. Sia a pranzo che a cena, infatti, Le Terrazze propone una serie di imperdibili Rassegne gastronomiche per tutto il periodo estivo, per scoprire i sapori – sempre nel campo delle eccellenze italiane – e all’insegna del gusto. Domenica 29 luglio, ad esempio, si potrà assaporare l’alta qualità dei formaggi locali con la rassegna “Les fromages del chèvres et champenoises valdôtaines”, mentre giovedì 16 agosto sarà protagonista la carne con “Il ritorno dell’Asino”. E mentre l’estate volge al termine, domenica 26 agosto si potrà assaggiare tutto il gusto dei “Funghi d’Autore” o semplicemente godersi, domenica 2 settembre, un “Giro pizza e giro birra” che unisce qualità e quantità.

Al Ristorante con pizza Le Terrazze, in poche parole, hanno preso alla lettera la famosa frase di Oscar Wilde: “Ho dei gusti semplicissimi; mi accontento sempre del meglio”.

Per informazioni:

Ristorante con pizza Le Terrazze

Frazione Chez Collet

Ollomont

Aperto a pranzo e cena

Tel: 0165 73466

E-mail: info@ristoranteleterrazze.com

