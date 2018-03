Polizia, quattro nuovi funzionari in servizio alla Questura e alla Stradale di Aosta

Quattro "new entry" rinfoltiscono i ranghi dei funzionari della Questura e della Sezione della Polizia stradale di Aosta. Dalla Questura di Bolzano, dov'era addetta all'Ufficio di Gabinetto, arriva il Commissario capo Melania Caruso, 31enne di Arpino (Frosinone). Laureata in giurisprudenza e titolare di un master in “Scienza della Sicurezza”, è stata assegnata alla Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione, diretta dal vicequestore aggiunto Francesco Menchiari.

Gli altri tre neo-funzionari erano invece già in servizio in Valle ed hanno ottenuto di recente la qualifica, a seguito della revisione dei ruoli della Polizia prevista da un Decreto legislativo del maggio 2017. Sono i Vice Commissari Paola Napolitano, Valter Martina (inseriti negli organici della Questura di Aosta), e Massimo Dellavalle, alla Sezione Polizia stradale.