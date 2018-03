Oltre 100 modelli di bici e 1000 di scarpe in esposizione da Gal Sport

La primavera è alle porte e con le giornate che si allungano e si scaldano è finalmente tempo di pensare allo sport e al tempo libero. Se la vostra passione è la bicicletta, il running, il trekking o il trail, da Gal Sport, in località Autoporto a Pollein, c’è solo l’imbarazzo della scelta con più di 100 bike in esposizione e 1000 modelli di scarpe della “Nuova collezione 2018” delle migliori marche per chi ama le emozioni forti.

Le biciclette

Da Gal Sport, in località Autoporto a Pollein, c’è solo l’imbarazzo della scelta con uno showroom di 100 metri quadrati, un’officina specializzata e uno staff ben preparato e sempre disponibile.

Il negozio offre un servizio di vendita, di riparazione con servizio espresso in 24 ore (vero fiore all'occhiello dell'azienda, con tempi di riconsegna che nessun altro è in grado di offrire ad Aosta) noleggio e ritiro dell’usato, su biciclette di ogni genere: dalle mountain bike alle bici da strada alle cyclette, fino alle classiche da città o a quelle elettriche, sia da città che le mountain bike.

Wisler, Atala, Focus, Bottecchia, Cervelo, Olimpia e Merida sono le marche proposte da Gal Sport per la stagione 2018 fra cui è possibile scegliere il modello più adatto alle vostre esigenze. In più, Gal Sport offre ai clienti la possibilità di provare gratuitamente le bici elettriche per un giorno.

La possibilità di acquistare una bici con finanziamento a tasso zero toglie il pensiero del pagamento per levarsi finalmente lo sfizio di una bici nuova fiammante.

Le scarpe

Gal Sport in loc. Autoporto a Pollein è il negozio con l’esposizione più grande in Valle d’Aosta, con più di 1000 metri quadrati di showroom. Gli appassionati di running, trekking, trail ed ultra trail possono trovare il meglio della nuova collezione di Salomon, La Sportiva, Hooka con i colori nuovi fiammanti della stagione 2018.

E per chi non vuole rinunciare al proprio stile con un tocco fashion di gusto da Gal Sport ci sono anche i nuovi arrivi di Vans, Converse, DC, New Balance, Adidas, Skechers, Nike, Merrell e Brooks.

Per informazioni e contatti:

Gal Sport

Loc. Autoporto, Pollein (AO)

Tel. 0165 26 39 33

bike@galsport.com

www.galsport.com