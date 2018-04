Non perderti nel mondo dei cellulari, Shake Mobile ad Aosta è lì per guidarti

Sono molti, anche nella nostra città, i negozi di telefonia cellulare. Molti, però, si limitano ai servizi legati al gestore di cui sono un punto vendita in Valle. Shake Mobile, in corso Battaglione ad Aosta, va oltre, perché ai prodotti di Vodafone, Fastweb, Wind e Digi Mobil, di cui è rivenditore, affianca una serie di proposte per la clientela, finalizzate a far risparmiare e rendere più facile orientarsi in un campo in continua evoluzione, come quello degli smartphone e dei dispositivi mobili di nuova generazione.

Quello iniziato più recentemente, grazie alla collaborazione con “Second hand”, è rappresentato dall’acquisto e rivendita di telefoni usati, o a “chilometri 0”, di tutte le marche. Chi intende liberarsi del suo apparecchio (magari perché vuole cambiarlo), può portarlo a valutare al negozio che, se lo riterrà in condizioni adeguate, procederà ad acquistarlo. Al tempo stesso, chi dovesse comprare un telefono, potrà contare su un’offerta di usato che consentirà di risparmiare sul prezzo, mettendo a disposizione pure apparecchi interessanti.

Shake Mobile si occupa poi anche di riparazioni. Dalle più immediate, come la sostituzione del display danneggiato, a quelle più approfondite (grazie al supporto di un partner tecnico con laboratorio), il negozio aostano è in grado di prendersi cura del tuo smartphone. Anche in questo caso, un consulto è possibile in qualsiasi momento, con una previsione sia dei tempi sia della spesa necessaria per procedere.

Infine, spazio alla vendita di accessori per un’ampia gamma di marche e modelli (cavi, carica batterie, auricolari e quant’altro), nonché ad un esteso range di telefoni nuovi, nel quale non mancano i modelli più recenti ed in voga. Per quanto riguarda la connettività, infine, disponibilità di tutti i pacchetti dei gestori già citati. Insomma, da Shake Mobile puoi entrare senza telefono e uscire con uno smartphone interessante, sul quale attivare la formula telefonate/dati più confacente alle tue esigenze. Cosa aspetti?!



Per informazioni:

Shake Mobile

Corso Battaglione Aosta, 23

Aosta

Aperto dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Chiuso lunedì mattina e domenica.

Tel. 0165 361571

E-mail

Sito web

Profilo Facebook