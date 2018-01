Nadir Maguet quarto in Coppa del Mondo di sci alpinismo

Ottimo quarto posto per Nadir Maguet nella gara individuale di Coppa del Mondo di sci alpinismo disputatasi a Villars sur Ollon, in Svizzera.

Il 24enne di Torgnon si è ritrovato per l’intera gara a battagliare in testa insieme ai compagni di squadra azzurri Robert Antonioli e Michele Boscacci ed al francese Xavier Gachet. La vittoria è andata al transalpino con il tempo di 1h45’38”, seguito da Antonioli a 13” e da Boscacci a 19”. Appena 4 secondi separano Maguet dal podio, ma il “Mago” è soddisfatto: “Non avrei scommesso due centesimi che oggi mi sarei trovato per tutta la gara a fare battaglia per le prime 4 posizioni ad una World Cup”, ha scritto sulla sua pagina Facebook.