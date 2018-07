Mark Donovan si riscatta nella seconda tappa del Giro della Valle d’Aosta

La seconda tappa in linea del Giro Ciclistico della Valle d’Aosta ha fatto tappa ieri in Piemonte, dove il gruppo delle due ruote ha corso i 148 chilometri della Tavagnasco-Quassolo.

La nervosa tappa piemontese viene decisa all’ultimo Gran Premio della Montagna, vinto dal britannico Mark Donovan del Team Wiggins che resta primo fino al traguardo finale, raggiunto in 4h19’01”. Dietro di lui arrivano, staccati rispettivamente di 38 e 42 secondi, Fabio Mazzucco (Trevigiani Phonix Hemus 1896) e Vadim Pronskiy (Astana City). Ancora ottima la prova di Laurent Rigollet, 27° a 2’54” di distanza dalla vetta, con Michel Piccot 85° a 18’40”.

Regge l’urto la maglia gialla Bellia, che mantiene il dominio della classifica generale nonostante i quasi due minuti di ritardo accusati ieri, seguito sempre da Inkelaar a 30” e da Jonas Gregaard Wilsly a 1’21”.

Restano invariati anche i leader della altre maglie: in maglia a pois c’è Andrea Cacciotti con 37 punti nei Gran Premi della Montagna; maglia bianca della classifica a punti è sempre Inkelaar (15, alla pari con Donovan), maglia rossa per gli sprint catch a Ottavio Dotti e miglior Under 20 Andreas Leknessund.

Oggi si torna in Valle d’Aosta per la Antagnod-Champoluc da 160 chilometri.