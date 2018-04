"Il concorso di progettazione: strumento per la qualità". L'11 aprile ad Aosta un convegno

Martedì scorso è arrivato dalla Giunta regionale il via libera al concorso di progettazione per Aosta Est. Il bando però resta al momento top secret.

Il concorso di progettazione, fortemente voluto dall'ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Valle d’Aosta, sarà al centro di un convegno in programma dalle 8.30 dell'11 aprile nella sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale.

“Il nuovo Codice dei Contratti e il successivo Decreto correttivo, nonché le linee guida Anac, hanno introdotto importanti novità nell'ambito della procedura del concorso – spiega l’architetto Andrea Marchisio, componente del Gruppo Operativo Concorsi in ambito nazionale e promotore del convegno. Tra le diverse forme di affidamento, ponendo al centro il progetto, il concorso ha in sé le potenzialità per garantire l'ottenimento del risultato atteso in termini di qualità del costruito e di capacità di innesco di processi di crescita e sviluppo”.

La prima parte della mattinata vedrà protagonisti esperti che hanno studiato e approfondito la materia del concorso, dal punto di vista politico, normativo e pratico. Interverranno pertanto Rino La Mendola, Vicepresidente del CNAPPC, Marco Antonucci, avvocato amministrativista del Foro di Roma e Pier Giorgio Giannelli, coordinatore di concorsi di progettazione.

Seguirà poi la tavola rotonda, moderata da Alessandro Galimberti, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, nonché redattore del Sole 24 Ore. Interverranno come relatori, oltre ai protagonisti della prima parte, esperti nazionali della materia: Andrea Ferrante, Dirigente Tecnico del Consiglio Superiore dei LL.PP. – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Alessandro Parolini, Direttore e responsabile tecnico e sviluppo Bizzi&Partners Development per conto di MilanoSesto, Raffale Rocco, Coordinatore Assessorato regionale opere pubbliche e difesa del suolo ed edilizia residenziale pubblica della Regione Autonoma Valle d’Aosta. Presenzieranno anche il Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta, il Presidente del CELVA e il Presidente dell’Ordine Architetti valdostani.

Nel corso dell’evento verrà anche presentata la Guida alla compilazione dei bandi per i concorsi di progettazione e di idee e per l’affidamento dei Servizi di Architettura e Ingegneria, predisposta dal Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

L'iniziativa vede il patrocinio della Regione autonoma Valle d'Aosta, del Consorzio degli Enti locali, del Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C. e della Federazione Interregionale Piemonte Valle d’Aosta Architetti P.P.C.