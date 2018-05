Elezioni regionali, i big scendono in campo: il 14 Meloni, il 17 Salvini e Martina e il 18 Di Maio

Ultimi dieci giorni di campagna elettorale per le 10 liste in corsa per un seggio in piazza Deffeyes. A dar manforte ai candidati sono pronti a scendere i campo i big. Per il centrodestra Valle d’Aosta arriverà lunedì 14 Maggio alle 15.30 in piazza Chanoux Giorgia Meloni che incontrerà in seguito i candidati e i giornalisti alla sede Bcc dell'Arco d'Augusto. Il centrodestra sta lavorando - tutto dipenderà dall'evoluzione politica a Roma - per portare in Valle d'Aosta anche Silvio Berlusconi.

Il 17 maggio sempre da Roma è atteso il segretario reggente Maurizio Martina, alle 18 in piazza Roncas. Prima andrà a visitare il museo del vino di Donnas. Per il Pd nei giorni scorsi è arrivata Mercedes Bresso, stasera sarà presente l'Onorevole Maria Chiara Gadda mentre l'11 tornerà in Valle d'Aosta l'europarlamentare Renata Briano.

Sempre il 17 maggio ad Aosta arriverà anche il segretario della Lega Nord Matteo Salvini (il luogo del comizio non è ancora noto). I parlamentari della Lega Nord stanno arrivando in massa in Valle d'Aosta - "70/80 deputati per darci una mano ai comizi e a volantinare". Dopo il presidente della Regione Lombardia, Fontana arriverà il neo governatore del Friuli Massimiliano Fedriga.

Per il Movimento 5 Stelle infine il 18 maggio chiuderanno la campagna elettorale (alle 18.30 all'Hostellerie) Luigi Di Maio accompagnato da Gianluigi Paragone e Riccardo Fraccaro.