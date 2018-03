Campionati italiani di fondo: oro per Brocard-De Fabiani e Jeantet-Glarey-Cassol

Giornata trionfale per gli atleti valdostani impegnati questo weekend nei Campionati Italiani Assoluti e Giovani in corso di svolgimento a Dobbiaco.

Il Centro Sportivo Esercito di Maicol Rastelli, Elisa Brocard e Francesco De Fabiani centra l’oro nella staffetta mista, concludendo in 48’46”2 davanti a Fiamme Oro (lontane 1”4) e Carabinieri. La formula ha visto Rastelli al lancio con una 7,5 km in tecnica classica, a cui ha fatto seguito Brocard con 5 km e De Fabiani con 7,5 km, entrambi in tecnica libera.

Finisce in gloria anche per l’Asiva, che nella categoria Giovani porta due squadre sul podio. Sul gradino più alto ci va la staffetta femminile (3x5 km) composta da Emilie Jeantet (SC Gran Paradiso), Noemi Glarey (CSE) e Federica Cassol (SC Sarre), davanti a Friuli Venezia Giulia e Veneto, mentre la staffetta maschile conquista l’argento nella 4x7,5 km con Michele Peccoz (SC Gressoney MR), Jacques Chanoine, Didier Chanoine (SC Valdigne) e Alessandro Longo (SC Drink) dietro al Friuli Venezia Giulia.

Per completare il cerchio, vince anche Federico Pellegrino, che non era a Dobbiaco ma in Cina per un tour promozionale: è lui il primo nella sprint a tecnica libera di Yan’an, davanti a Chanavat e Jylhae.