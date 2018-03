Avenue 16 Luxury Outlet: classe e raffinatezza a prezzi imbattibili. Il negozio che ad Aosta mancava

La grande moda, sia per le occasioni speciali ed importanti, sia per la vita di tutti i giorni, in pieno centro ad Aosta. Avenue 16 Luxury Outlet – inaugurato da un mese e pronto a proporre da subito la sua collezione primavera/estate – è in realtà molto più di un “outlet”. La parola d’ordine è, anzitutto, la “raffinatezza”, come dimostra l’ambiente accogliente e ben curato, come curati in tutti i dettagli sono la vendita ed i capi in negozio.

Abbigliamento per donna e uomo, per una vasta scelta di grandi nomi della moda che spaziano da Prada, Balenciaga, Pinko, Moschino, Elisabetta Franchi e Patrizia Pepe, tra gli altri, ma anche la qualità di Tagliatore, con le sue lussuose collezioni uomo e donna.

Per le borse, anche qui, basterebbero i nomi a spiegare la qualità che si può trovare da Avenue 16, tutti a prezzi di outlet i cui prodotti però non sono acquisiti in “stock” ma sono merce scelta accuratamente, per venire incontro alle esigenze di ogni cliente. Da abbinare agli splendidi abiti da Avenue 16 si trovano borse Chloé, Dolce & Gabbana, Stella McCartney e ancora un’ampia gamma di borse e zainetti artigianali per affrontare la primavera con l’abbinamento giusto per ogni occasione.



Avenue 16, però, sa anche essere alla moda per quel che riguarda la comunicazione. Da non perdere infatti la pagina Facebook dell’outlet, ed il suo profilo Instagram, nei quali trovare la merce in vendita e scoprire via via alcune originali ed eleganti idee di abbinamento, oltre che le collezioni diverse che lo shop ha in serbo di mese in mese, con i nuovi arrivi continui.

Avenue 16 è questo e molto di più, un negozio tutto da scoprire per chi cerca alta qualità, raffinatezza e grandi marche a prezzi “di outlet”. Insomma, Avenue 16 è il negozio che ad Aosta mancava.

