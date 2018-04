All’Acquario Octopus l’offerta di primavera per proteggere i nostri amici a 4 zampe dai parassiti

La primavera, per i nostri amici a quattro zampe, è un momento-chiave, tanto importante quanto delicato. Dopo l’inverno la voglia di uscire all’aria aperta, di fare una passeggiata nei sentieri e nei boschi, a “sfogarsi” dopo il freddo della stagione precedente può riservare delle brutte sorprese.

È infatti proprio la primavera – complici le sue temperature – il momento in cui porre la massima attenzione ai parassiti e agli agenti patogeni che possono rappresentare un pericolo per i nostri cani ed i nostri gatti, in particolare pulci, zecche, pidocchi, filaria o leishmania.

Ed è per questo che l’Acquario Octopus ha attivato l’offerta Speciale antiparassitari di primavera, ben consapevole dell’importanza di proteggere i nostri animali domestici. Dal 7 al 29 aprile, infatti, all’Acquario Octopus si potranno trovare tutte le migliori marche di antiparassitari con lo sconto del 30%.

Prodotti di qualità per la salute dei cani e dei gatti, garantiti ed efficaci per proteggerli dai rischi dei parassiti come i collari Seresto®, collari antiparassitari di nuova concezione in grado di proteggere il cane o il gatto fino a 8 mesi da pulci e zecche, le soluzioni insetticide e acaricide di Frontline Combo®, il trattamento topico che difende sia gli animali che l’ambiente casalingo, o lo spot-on specifico per i cani di diverse taglie di Advantix®.

Ma la primavera di super offerte dell’Acquario Octopus non finisce qui: prezzi speciali per le migliori marche di cibo secco ed umido, ma anche deodoranti, sacchetti igienici, sabbie igieniche e lettiere, tiragraffi e tutti i comfort per i nostri amici animali.

Da Acquario Octopus, insomma, c’è tutto per gli animali domestici, per il loro divertimento, per tenerli svegli e attivi, con la salute – e la qualità – prima di tutto.

Clicca sul volantino qui sotto per scoprire tutte le offerte, valide fino al 29 aprile.

Quart - Località Amérique, 89/a - Tel. 0165 765278

Aosta centro - Via Torino, 6 – Tel. 0165 40323

Charvensod - Località Pont-Suaz, 59 - Tel. 0165 548939

Pont-Saint-Martin - Via Circonvallazione, 3 - Tel. 0125 1969512

Mail: info@acquarioctopus.it

