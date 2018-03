Adava e l'agenzia Publi(iN) siglano una partnership

Importante accordo di partnership quello sottoscritto domenica scorsa, 18 marzo, tra l’Adava - l’associazione degli albergatori della Valle d’Aosta - e l’agenzia pubblicitaria Publi(iN) del Gruppo Netweek.

La convenzione garantisce alle oltre seicento strutture ricettive associate all’Adava l’opportunità di utilizzare tutti i mezzi di comunicazione messi a disposizione da Publi(iN) sul territorio nazionale - nella fattispecie sessantasette testate cartacee locali e venticinque quotidiani online tra Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana e Veneto - per poter pubblicizzare la propria attività a condizioni privilegiate dal punto di vista economico.

"Si tratta di un accordo che ci consente di avere una vetrina d’eccezione nei comprensori dai quali arriva buona parte della nostra clientela - sottolinea Filippo Gérard presidente dell’Adava - In questo modo potremo proporre la nostra offerta in maniera efficace fuori dai confini della nostra regione. E otterrano una visibilità particolare i servizi offerti dalle nostre strutture - penso ai ristoranti o ai centri benessere - anche ai clienti esterni degli alberghi".

"Questa partnership, in esclusiva, ci darà la possibilità di lavorare con tutti gli associati offrendo loro una grande opportunità di comunicazione e di visibilità sul territorio italiano attraverso i nostri prodotti, dal momento che Netweek, il primo circuito di media locali in Italia, risponde pienamente a chi ha questo tipo di esigenza. Senza dimenticare che per chi invece avesse necessità di comunicare nella nostra Regione abbiamo comunque messo a disposizione anche i due più importanti e più letti media valdostani, La Vallée Notizie e Aostasera - conclude Michel Henry - dei quali siamo concessionari".