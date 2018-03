A St-Vincent il corteo di Libera per la giornata della memoria in ricordo delle vittime della mafie

Sarà Saint-Vincent ad ospitare quest'anno il corteo di Libera Valle d'Aosta in occasione della XXIII giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Il ritrovo è alle 9.30 del 21 marzo nel piazzale del Casinò in viale Trieste. Il corteo proseguirà poi su Viale Piemonte, per percorrere in via Chanoux, fermarsi un momento in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, quindi ripartire sempre su via Chanoux, scendere da Piazza Savini (una parte), mentre l’altra scenderà dalla scalinata della Chiesa per ritrovarsi nella piazzetta per un’altra sosta e proseguire unito su via Monsignore Alliod fino ad incrociare via Martiri della Libertà ed ad arrivare al Palais.

Qui come a Foggia, città simbolo per il 21 marzo nazionale dove saranno presenti don Luigi Ciotti, presidente e fondatore di Libera e i familiari delle vittime, ci sarà la lettura dei quasi mille nomi delle vittime innocenti delle mafie a cura dei diversi studenti valdostani che da novembre stanno lavorando alla preparazione di questa giornata e da parte delle associazioni che in Libera si riconoscono.

Terminata la lettura ci sarà collegamento video con Foggia per un saluto da parte di don Luigi Ciotti a tutti i territori italiani.

Nel pomeriggio, dentro al Palais, al centro congressi comunale e nella via principale del paese, vi saranno diverse attività per la presentazione dei lavori svolti dagli studenti e dalle studentesse: la caccia al tesoro della legalità, il gioco dei 100 passi e il racconto di alcune di queste storie e delle vite di queste vittime innocenti per non dimenticare e aggiungere alla memoria anche l’impegno.

Il percorso sarà segnalato da manifesti creati dagli studenti della classe 3 C del liceo artistico di Aosta che hanno scelto il mezzo grafico per raccontare alcune di queste storie.

Sempre nel pomeriggio, dentro al Palais, vi sarà la possibilità di tesserarsi a Libera, acquistare alcuni libri e gadget nazionali e locali, creati appositamente dagli studenti delle classi II dell’Ipra.