A Gressan arriva il “Sacco bancario” di Vincenzo Imperatore

Per il ciclo di incontri “La Torre sul Mondo”, organizzato dagli “Amici del Tour de Villa” con il patrocinio della Regione autonoma Valle d'Aosta e del Comune di Gressan, giovedì 12 aprile 2018 il Castello “La Tour de Villa” di Gressan ospiterà la presentazione del libro “Sacco bancario, il grande imbroglio nel racconto di manager, gole profonde e risparmiatori truffati” scritto dall'ex manager bancario Vincenzo Imperatore e pubblicato nell'ottobre 2017 da “Chiarelettere” . La presentazione sarà introdotta e moderata dal giornalista Roberto Mancini.

Con la collaborazione del presidente di Banca Etica Ugo Biggeri e la prefazione di Marco Travaglio, il libro-inchiesta di Vincenzo Imperatore è dedicato alle vicende che hanno interessato in questi anni il sistema bancario e finanziario italiano, in particolare gli scandali e i tracolli finanziari del Monte dei Paschi di Siena, di Banca Etruria, Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Un sistema perverso basato su logiche clientelari e su un oscuro intreccio tra politica, finanza e interessi personali che viene raccontato attraverso documenti forniti da manager apicali e testimonianze inedite di risparmiatori truffati. Ma un cambiamento, una possibile alternativa nel settore bancario è possibile e si basa sulla convivenza di profitto e gestione etica: come si legge nella prefazione di Travaglio, infatti, esistono “piccole banche che funzionano, che si stanno ingrandendo e uniscono tre voci solo all’apparenza incompatibili: ottima governance, rigore morale nei consigli di amministrazione e profitto. Storie poco note perché poco raccontate”.